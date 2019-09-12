Крал провел первую тренировку в «Спартаке» Чех перешел в «Спартак» 1 сентября.

Полузащитник Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке».

В инстаграме красно-белых появилось видео, на котором 21-летний чех выходит на поле клубной базы в Тарасовке, играет в квадрат и проходит приветственный тоннель.

Напомним, «Спартак» приобрел бывшего полузащитника «Славии» за 12 миллионов евро. Контракт Крала с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2024 года.

В международную паузу Крал выступал за сборную Чехии и провел в ее составе два матча – с Косово (1:2) и Черногорией (3:0).

«Спартак» готовится к матчу девятого тура премьер-лиги с «Уралом», который пройдет 14 сентября на «Открытие Арене» в Москве.