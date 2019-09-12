Модрич получил травму мышцы бедра

Как сообщает пресс-служба команды, после проведения медицинского обследования у хавбека диагностирован спазм приводящей мышцы.
Отмечается, что сроки восстановления хорвата будут определены позднее.
Добавим, что в текущем сезоне Модрич провел две встречи за «Реал», записав на свой счет одну голевую передачу.
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