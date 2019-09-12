Модрич получил травму мышцы бедра Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил повреждение приводящей мышцы правого бедра.

Как сообщает пресс-служба команды, после проведения медицинского обследования у хавбека диагностирован спазм приводящей мышцы.

Отмечается, что сроки восстановления хорвата будут определены позднее.

Добавим, что в текущем сезоне Модрич провел две встречи за «Реал», записав на свой счет одну голевую передачу.