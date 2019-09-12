Флорентино Перес: Надаль был бы великолепными выбором на пост президента «Реала»

- Надаль был бы великолепными выбором на пост президента «Реала», - цитирует Переса El Confidencial.
Напомним, что ранее 33-летний теннисист, являющийся давним болельщиком испанского клуба, признался, что хотел бы занять пост президента «Реала», отметив при этом, что в настоящий момент команда не нуждается в нем, так как у ей руководит великий президент.
Перес был президентом «Реала» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся на этот пост 1 июня 2009 года, но уже без выборов, поскольку все кандидаты сняли свои кандидатуры
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