Михаил Галактионов: С точки зрения самоотдачи и отношению к делу - к ребятам претензий нет - Советский спорт
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12 сентября 2019 18:11Футбол

Михаил Галактионов: С точки зрения самоотдачи и отношению к делу - к ребятам претензий нет

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результаты матчей с командами Сербии (1:0) и Болгарии (0:0).

- С точки зрения самоотдачи и отношению к делу - к ребятам претензий нет. Хотелось, конечно, взять по максимуму 6 очков. Можно сетовать на незасчитанный гол, но свои моменты надо реализовывать и не оглядываться назад.

- Впереди нас ждут матчи против сборных Польши и Эстонии.
- Работа по ним уже началась. Мы проанализируем прошедшие матчи, как наши, так и матчи поляков против Эстонии и Латвии. Посмотрим, что у нас не получилось, – цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года молодежная сборная России 11 октября дома сыграет с командой Польши, а 15 числа в Пярну встретится с Эстонией.

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