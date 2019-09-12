Михаил Галактионов: С точки зрения самоотдачи и отношению к делу - к ребятам претензий нет Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результаты матчей с командами Сербии (1:0) и Болгарии (0:0).

- С точки зрения самоотдачи и отношению к делу - к ребятам претензий нет. Хотелось, конечно, взять по максимуму 6 очков. Можно сетовать на незасчитанный гол, но свои моменты надо реализовывать и не оглядываться назад.

- Впереди нас ждут матчи против сборных Польши и Эстонии.

- Работа по ним уже началась. Мы проанализируем прошедшие матчи, как наши, так и матчи поляков против Эстонии и Латвии. Посмотрим, что у нас не получилось, – цитирует Галактионова официальный сайт РФС.

В следующем матче отборочного цикла чемпионата Европы 2021 года молодежная сборная России 11 октября дома сыграет с командой Польши, а 15 числа в Пярну встретится с Эстонией.