Евгений Харлачев: За победу над «Баварией» пообещали 10 премий. Наверное, не слишком в нас верили Бывший нападающий «Локомотива» Евгений Харлачев рассказал о первой победе клуба в еврокубках.

Загрузка...

Она случилась 12 сентября 1995 года. Тогда москвичи на выезде обыграли «Баварию» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Харлачев.

– Начну с того, что обычно за победу нам выплачивали по 500 долларов. Нет, по-разному, конечно, бывало: за «Спартак» могли и тысячу пообещать. За «Баварию» пообещали в итоге по пять тысяч долларов каждому! Наверное, действительно не слишком в нас верили. Тем более – предыдущий еврокубковый опыт, в 1993-м, закончился для «Локо» двумя сухими поражениями от «Ювентуса».

Если в общем говорить, то, конечно, баварцы нас тогда недооценили. Решили, наверное, что обыграть такую команду можно одной левой. Зато перед ответной встречей настрой был – о-го-го какой! Но пусть в итоге мы и не прошли дальше, вообще та победа в Мюнхене стала, несомненно, поворотной. Именно тогда началась новая история «Локомотива», как неоднократно говорил в разных интервью Юрий Семин. Не во мне дело – именно команда тогда поняла, что способна решать самые серьезные задачи. И ведь решала потом! – цитирует Харлачева официальный сайт «Локомотива».