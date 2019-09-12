Александр Глеб: В «Барселоне» целенаправленно шел на конфликт с Гвардиолой Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос, жалеет ли он переходе в каталонский клуб.

- О переходе не жалел, наверное, когда ушел из «Барселоны», я жалел, думал, зачем туда пошел, но честно говоря, я сам виноват, как там все развивалось. В силу того, что в моей личной жизни произошли события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардиола говорил: «Учи испанский!» — я воспринимал агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним, - сказал Глеб в интервью Алексею Ягудину в программе «Тает лед».

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб продолжит карьеру в белорусском клубе «Ислочь».

Добавим, что за свою карьеру Глеб шесть раз признавался лучшим игроком Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008), становился победителем Лиги чемпионов (2009), чемпионом Испании (2009), чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018).