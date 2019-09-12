Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес перестал быть самым дорогим футболистом постсоветского пространства.

Теперь он делит первое место с украинцем Александром Зинченко. Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока «Манчестер Сити» в полтора раза – с 20 до 30 миллионов евро. Ровно в ту же сумму оценивается россиянин бразильского происхождения.

Напомним, что в июле 2016 года украинец перешел из «Уфы» в «Манчестер Сити» за два миллиона евро.

Следом за Зинченко и Фернандесом в рейтинге самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР расположились Генрих Мхитарян (Армения) и Александр Головин (Россия). Они «стоят» по 25 миллионов евро.