Маурисио Почеттино: Эриксен счастлив в «Тоттенхэме», и если сможет играть, то будет

- Он всегда был счастлив здесь. Конечно, у каждого есть свои цели и задачи, но я говорил вам перед игрой с «Арсеналом», что он правильно относится к своей работе. Именно поэтому я выбрал его.
Он очень важный игрок для нас, и мы это ценим. Он счастлив, и если сможет играть, то будет. Все решения будут приниматься на основании уровня игры, - приводит слова Почеттино Tribal Football.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласен рассмотреть варианты продажи Эриксена, отказавшегося продлить контракт с лондонским клубом, если получит предложение в размере как минимум 55 миллионов евро.
Напомним, датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 279 матчах за клуб он забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.
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