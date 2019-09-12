Маурисио Почеттино: Эриксен счастлив в «Тоттенхэме», и если сможет играть, то будет Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино доволен отношением к работе со стороны полузащитника Кристиана Эриксена.

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- Он всегда был счастлив здесь. Конечно, у каждого есть свои цели и задачи, но я говорил вам перед игрой с «Арсеналом», что он правильно относится к своей работе. Именно поэтому я выбрал его.

Он очень важный игрок для нас, и мы это ценим. Он счастлив, и если сможет играть, то будет. Все решения будут приниматься на основании уровня игры, - приводит слова Почеттино Tribal Football.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» согласен рассмотреть варианты продажи Эриксена, отказавшегося продлить контракт с лондонским клубом, если получит предложение в размере как минимум 55 миллионов евро.

Напомним, датчанин выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В 279 матчах за клуб он забил 66 голов и сделал 86 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2020 года.