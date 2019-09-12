Названа причина обрушения эскалатора с болельщиками ЦСКА в римском метро Причиной обрушения эскалатора на станции римского метро, в результате которого пострадали болельщики ЦСКА, стали неисправности, вызванные некачественным обслуживанием.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на римскую полицию, всего в деле фигурируют 15 подозреваемых.

«В целом, результаты расследования позволили выявить недостаточность технического обслуживания или его неполное выполнение, а также в некоторых случаях злонамеренное вмешательство в защитные устройства передвижных устройств (эскалаторов – ред.)», - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, в четверг полицейские применили меры пресечения в отношении четырех фигурантов дела об обрушении эскалатора.

Напомним, что в октябре 2018 года на станции «Репубблика» эскалатор при спуске резко ускорил движение, образовалась давка, в результате которой пострадали российские болельщики, которые направлялись на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой» (3:0).

Позже прокуратура Рима завела следственное дело в связи с инцидентом.