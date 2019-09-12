Защитник ЦСКА Васин прооперирован в Германии В четверг в одной из клиник Германии был прооперирован защитник ЦСКА Виктор Васин.

Новости СМИ2 Как сообщает пресс-служба московской команды, защитнику провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Сроки возвращения игрока в строй не уточняются.