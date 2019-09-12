Исполком РФС обсудит использование VAR на заседании 19 сентября В следующий четверг, 19 сентября, в Доме футбола пройдет очередное заседание Исполкома РФС.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы организации, на исполкоме должны быть утверждены приложение к регламенту российской премьер-лиги сезона 2019/20 (об использовании системы VAR в матчах РПЛ) и регламент РФС по этике в новой редакции.

Отмечается, что также на заседании будут рассмотрены отчеты о деятельности Лиг (РПЛ, ФНЛ, ПФЛ) за спортивный сезон 2018-2019 гг. и планы Лиг (РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ) на спортивный сезон 2019-2020 гг.