«Тоттенхэм» хочет обменять зимой Эриксена на Дибалу Руководство «Тоттенхэма» рассматривает вариант обмена зимой в «Ювентус» полузащитника Кристиана Эриксена на нападающего Пауло Дибалу.

По информации Tuttosport, в английском клубе полагают, что включение в сделку 27-летнего датского полузащитника поможет достигнуть соглашения с «Ювентусом» по трансферу аргентинца.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» всерьез займется переговорами о переходе в команду Эриксена, если до лета французский хавбек Поль Погба подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».