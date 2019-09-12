«Тоттенхэм» хочет обменять зимой Эриксена на Дибалу

По информации Tuttosport, в английском клубе полагают, что включение в сделку 27-летнего датского полузащитника поможет достигнуть соглашения с «Ювентусом» по трансферу аргентинца.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» всерьез займется переговорами о переходе в команду Эриксена, если до лета французский хавбек Поль Погба подпишет новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
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