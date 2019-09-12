Хетаг Хосонов: В ЦСКА мне давали достаточно шансов. Никого не могу винить Полузащитник «Тамбова» Хетаг Хосонов с нетерпением ждет матча девятого тура чемпионата России против родного ЦСКА.

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Хосонов признался, что ждет окончания аренды и нового шанса в армейском клубе.

– С каким чувством ждете матч с ЦСКА 15 сентября?

– Очень-очень сильно жду игру. Дай бог, чтобы у меня получилось выйти на поле против ЦСКА и выложиться на 200 %. Любой футболист с особым настроем выходит против своей бывшей команды. Я не исключение. Мне есть, что и кому доказывать.

– В свое время вы получили достаточно шансов, чтобы закрепится в основе армейского клуба?

– Да, мне давали достаточно шансов. Не могу за это никого винить в тренерском штабе. Посмотрим, что будет дальше. Нужно работать, постоянно доказывать свое право играть в основе.

– Чем в данный момент вас превосходят конкуренты по позиции в ЦСКА Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Яка Бийол и Кристиян Бистрович?

– Честно говоря, ничем. Со всеми могу конкурировать, – приводит слова Хосонова «Столица С».