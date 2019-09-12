Александр Мостовой: Черышев решится на переезд в Россию не раньше 33 лет Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев будет играть за границей еще четыре года как минимум.

Футболист родился в Нижнем Новгороде в конце 1990 года. С пяти лет он проживает в Испании, где и провел всю свою карьеру.

– У Дениса сложная футбольная судьба, и тот факт, что он не сдался и не уехал в РПЛ, заставляет его уважать. Да, он может согласиться и стать главной звездой, получать огромную зарплату. Но он терпит, выгрызает свое место в составе, не разменивается на деньги. Возможно, он когда-нибудь решится на это, но не раньше чем когда ему исполнится 33 года. Не ждите, – приводит слова Мостового RT.