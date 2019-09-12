Геннадий Орлов: У Жиркова не второе, а все еще первое дыхание Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает Юрия Жиркова лучшим фланговым футболистом России последних 14 лет.

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При этом журналисту не нравится, когда Жиркова используют в обороне.

– Нет достойной замены Жиркову, поэтому он до сих пор играет и в клубе и в сборной. Таково его мастерство, что без него нашей сборной не обойтись. У него не открылось второе дыхание, это все еще первое. С тех пор, как Жирков, игрок еще ЦСКА, вошел в сборную – лучше него никто не играет на этой позиции в нашей стране. Это еще какой-то 2005-й, может быть. В 2008 он уже блистал в команде Хиддинка.

Жирков – выдающийся игрок и настолько техничный, что равных ему нет по работе с мячом. И то, что Черчесов возвратил его в оборону, было ошибкой, на мой взгляд. И когда Жирков стал играть в полузащите, стало больше остроты, и, в конце концов, Марио Фернандес спас Россию, забив на 89-й минуте, – сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы».