Прокуратура Бельгии: экс-гендиректор «Андерлехта» отмыл деньги на трансфере Митровича Бывший генеральный директор «Андерлехта» Херман Ван Холсбек отправлен под стражу, сообщает Sky Sports.

Он подозревается в махинациях при трансфере нападающего Александара Митровича в «Ньюкасл». Ранее по этому делу был задержан футбольный агент Кристоф Энротай.

«Ван Холсбек обвиняется в отмывании денег и личной коррупции», – говорится в заявлении прокуратуры.

Митрович за два сезона в «Андерлехте» забил 44 мяча в 90 играх. В 2015 году он перебрался в «Ньюкасл» за 18,5 млн евро.