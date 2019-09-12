Прокуратура Бельгии: экс-гендиректор «Андерлехта» отмыл деньги на трансфере Митровича

Он подозревается в махинациях при трансфере нападающего Александара Митровича в «Ньюкасл». Ранее по этому делу был задержан футбольный агент Кристоф Энротай.
«Ван Холсбек обвиняется в отмывании денег и личной коррупции», – говорится в заявлении прокуратуры.
Митрович за два сезона в «Андерлехте» забил 44 мяча в 90 играх. В 2015 году он перебрался в «Ньюкасл» за 18,5 млн евро.
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