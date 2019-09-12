Малком не сыграет с «Арсеналом» - Советский спорт
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12 сентября 2019 22:53ФутболКоноплев Александр

Малком не сыграет с «Арсеналом»

Полузащитник «Зенита» Малком пропустит матч девятого тура российской премьер-лиги против «Арсенала», сообщает «Спорт день за днем».

Сейчас бразилец тренируется по индивидуальной программе, однако он может восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Лиона» 17 сентября.

Также сообщается, что с «Арсеналом» может не сыграть Вильмар Барриос. Футболист рискует не успеть в Санкт-Петербург из расположения сборной Колумбии.

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