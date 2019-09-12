Малком не сыграет с «Арсеналом»

Сейчас бразилец тренируется по индивидуальной программе, однако он может восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Лиона» 17 сентября.
Также сообщается, что с «Арсеналом» может не сыграть Вильмар Барриос. Футболист рискует не успеть в Санкт-Петербург из расположения сборной Колумбии.
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