Малком не сыграет с «Арсеналом» Полузащитник «Зенита» Малком пропустит матч девятого тура российской премьер-лиги против «Арсенала», сообщает «Спорт день за днем».

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Сейчас бразилец тренируется по индивидуальной программе, однако он может восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Лиона» 17 сентября.

Также сообщается, что с «Арсеналом» может не сыграть Вильмар Барриос. Футболист рискует не успеть в Санкт-Петербург из расположения сборной Колумбии.