Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» ради ЧМ-2022 - Советский спорт
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12 сентября 2019 23:49ФутболКоноплев Александр

Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» ради ЧМ-2022

Экс-защитник «Барселоны», «Ювентуса» и «ПСЖ» Дани Алвес признался, что покинул Европу ради участия на чемпионате мира-2022.

В минувшее трансферное окно 36-летний бразилец перешел в «Сан-Паулу».

– После «ПСЖ» я мог вернуться в «Ювентус» и в «Барселону», если бы этого захотел. Но я спросил себя, имел бы я там стабильное место в составе? Мне оно нужно, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. Большинство клубов не могло мне гарантировать много игрового времени, потому что они не верили в меня. Они считают, что у меня есть срок годности. Однако только я решаю, когда мне закончить, – приводит слова Дани Алвеса The Players' Tribune.

За свою карьеру защитник выиграл 40 трофеев.

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