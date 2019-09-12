Дани Алвес перешел в «Сан-Паулу» ради ЧМ-2022

В минувшее трансферное окно 36-летний бразилец перешел в «Сан-Паулу».
– После «ПСЖ» я мог вернуться в «Ювентус» и в «Барселону», если бы этого захотел. Но я спросил себя, имел бы я там стабильное место в составе? Мне оно нужно, чтобы сыграть на чемпионате мира 2022 года. Большинство клубов не могло мне гарантировать много игрового времени, потому что они не верили в меня. Они считают, что у меня есть срок годности. Однако только я решаю, когда мне закончить, – приводит слова Дани Алвеса The Players' Tribune.
За свою карьеру защитник выиграл 40 трофеев.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». 02.09.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Мактавиш одержал первую победу в КХЛ. Савченко забил с центра площадки В КХЛ не осталось команд, у которых нет набранных очков. 10.09.2019 21:30 Хоккей Костяев Иван Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей Рекорд Роналду и конфуз Гризманна. Чем запомнились матчи сборных Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает движение к титулу лучшего в истории бомбардира национальных сборных. Во вторник в Вильнюсе он пополнил копилку еще четырьмя голами. 11.09.2019 14:45 Футбол Безъязычный Алексей Хабиб Нурмагомедов: Мы будем делать историю В субботу в Абу-Даби пройдет бой Нурмагомедов – Порье. 07.09.2019 14:15 ММА Лео Елена Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий