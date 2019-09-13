Цорн не позовет Карреру на матч с «Уралом» Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб не будет приглашать бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру на матч девятого тура РПЛ против «Урала».

Встреча пройдет 14 сентября в Москве.

– Не могу сказать, что Массимо – мой друг и мы часто общаемся. Сейчас много, кто приехал в Москву – тот же Тотти. Я же не должен его звать на матч. Если Массимо захочет – придет. Но я считаю, что с учетом текущего фона у болельщиков и в СМИ вокруг всей ситуации это может создать конфликт. Я не против, если он придет на стадион, но от нас не будет позиции, что мы его зовем. Я даже не знаю его графика, – приводит слова Цорна Sport24.