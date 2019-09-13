«Зенит» примет «Арсенал» в девятом туре премьер-лиги

«Зенит» сыграет дома с «Арсеналом» в девятом туре премьер-лиги.
После восьми туров действующие чемпионы России набрали 17 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. У «Арсенала» 13 очков и седьмое место.
В прошлом сезоне «Зенит» обыграл «Арсенал» (1:0) на своем поле, но проиграл (2:4) в Туле. В предыдущий раз «Арсенал» побеждал в Санкт-Петербурге (1:0) 15 октября 2017 года.
Отметим, что в пятницу за «Зенит» могут дебютировать новички – защитники Вячеслав Караваев и Йордан Осорио.
Матч «Зенит» – «Арсенал» пройдет 13 сентября на «Газпром Арене». Начало игры – 20:00 (мск).
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