Три тысячи болельщиков поддержат сборную России в Кипре

Около трех тысяч болельщиков поддержат сборную России в матче отборочного турнира Евро-2020 с Кипром в Никосии. Об этом сообщил заместитель председателя по маркетингу РФС Илья Фимушкин.
«Спрос есть, сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить квоту, – приводит ТАСС слова Фимушкина. – Общая цифра – около 3000 билетов. Была определенная аллокация, но нам ее не хватило. Сейчас мы работаем над тем, чтобы билеты были нам предоставлены».
Напомним, матч Кипр – Россия пройдет 13 октября в Никосии на стадионе ГСП, вместимость которого составляет 22 859 зрителей.
После шести туров отборочного турнира Россия занимает второе место в группе I, опережая Кипр и Казахстан на восемь очков.
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