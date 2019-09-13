Джордан Ларссон: Я слышал, что пробки в Москве могут стать проблемой, но не представлял масштабов - Советский спорт
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13 сентября 2019 09:40ФутболЛипкин Антон

Джордан Ларссон: Я слышал, что пробки в Москве могут стать проблемой, но не представлял масштабов

Швед перешел в «Спартак» в прошлом месяце.

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о впечатлениях от жизни в Москве.

– Пока живу в гостинице, – приводит слова 22-летнего голландца официальный сайт клуба. – Скоро переберусь в квартиру. Москва такая большая, что даже за несколько лет вряд ли познакомлюсь со всеми красивыми местами. Мне здесь нравится.

– Есть моменты, которые удивили с неприятной стороны?
– Движение на дорогах. Я слышал, что это может стать проблемой, но не представлял масштабов.

Напомним, Ларссон перешел в «Спартак» из «Норчепинга». В четырех проведенных матчах на его счету один гол – он отличился в игре с «Крыльями Советов».

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