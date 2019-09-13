Максим Деменко: Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко высказался о предстоящем матче команды с «Крыльями Советов» в девятом туре премьер-лиги.
«Хотелось бы верить, что пауза положительно скажется на «Краснодаре», – приводят «Известия» слова Деменко. – Надеюсь, в команде успели внести определенные корректировки, чтобы уровень только улучшился».
Напомним, после восьми туров «Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в премьер-лиге, опережая по дополнительным показателям «Зенит» и «Ростов».
У «Крыльев Советов» семь очков и 13-е место.
Матч «Краснодар» – «Крылья Советов» пройдет 15 сентября на стадионе «Краснодар». Начало – 19:00 (мск).
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