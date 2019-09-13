Сергей Кирьяков: Если у ЦСКА будет немного недонастроя на «Тамбов», могут серьезно поплатиться ЦСКА сыграет с «Тамбовом» в Саранске.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков высказался о матче «Тамбов» – ЦСКА в девятом туре премьер-лиги.

«ЦСКА встречается с последней командой чемпионата, и все ждут от москвичей победы, – приводят «Известия» слова Кирьякова. – Но «Тамбов» точно даст бой. Эта команда с характером и способна отбирать очки даже у лидеров. Если у армейцев будет хотя бы немного недонастроя, то они могут серьезно поплатиться».

Напомним, после восьми туров ЦСКА набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У «Тамбова» пять очков и 15-е место.

Матч «Тамбов» – ЦСКА пройдет 15 сентября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало – 16:30 (мск).