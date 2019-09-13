Александр Мостовой: Пауза должна пойти на пользу «Спартаку» – страсти отошли, шум утих

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче девятого премьер-лиги с «Уралом» в Москве.
«Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым, – приводят «Известия» слова Мостового. – Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков».
Напомним, после восьми туров «Спартак» набрал 14 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата с отставанием на три очка от лидирующих «Краснодара», «Зенита» и «Ростова».
Матч «Спартак» – «Урал» пройдет 14 сентября на «Открытие Арене». Начало – 16:30 (мск).
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