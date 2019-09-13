Семин поддержал мальчика с прической Ибрагимовича Мальчика Прохора с прической шведа хотели выгнать из школы Сосновоборска.

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин записал видеообращение к мальчику Прохору из Сосновоборска, которого хотели выгнать из школы за прическу в стиле нападающего «Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Дорогой Прохор! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива». Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в «Локомотиве». Удачи тебе, все будет хорошо», – сказал Семин на видео, опубликованном в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Семин (@seminup) 13 Сен 2019 в 3:47 PDT

Напомним, Прохору сделали замечание из-за прически (собранный хвостик на затылке). Взрослым предложили либо сменить причёску сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.