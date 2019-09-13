Моуринью заявил, что благодаря Месси стал лучше, как тренер С 2010 по 2013 год португалец руководил мадридским «Реалом».

Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, как противостояния с сильными командами повлияло на его карьеру.

«Я многим обязан футболистам, которые не играли под моим руководством. Почему? Потому что они создавали мне проблемы, а я, пытаясь решить их, становился лучше, как тренер.

Например, Лео Месси. Он никогда не играл в моей команде, но когда мне приходилось играть с ним, я тщательнее готовился к матчам. Говоря о Месси, я имею ввиду всех отличных футболистов, которым противостоял», – цитирует португальца Marca.

Моуринью за всю карьеру успел поработать с «Порту», «Челси», миланским «Интером», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Он становился победителем Лиги чемпионов, а также выигрывал АПЛ, чемпионаты Испании и Италии.