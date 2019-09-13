Защитник «Манчестер Сити» Лапорт выбыл на полгода Он получил травму мениска.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта.

«Лапорт выбыл надолго. Думаю, он пропустит пять или шесть месяцев. Допускаю, что он вернется в январе или феврале, но это точно случится не раньше 2020 года», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, 25-летний француз получил травму колена в матче четвертого тура АПЛ против «Брайтона» (4:0), после чего перенес операцию.