Защитник «Манчестер Сити» Лапорт выбыл на полгода

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта.
«Лапорт выбыл надолго. Думаю, он пропустит пять или шесть месяцев. Допускаю, что он вернется в январе или феврале, но это точно случится не раньше 2020 года», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.
Напомним, 25-летний француз получил травму колена в матче четвертого тура АПЛ против «Брайтона» (4:0), после чего перенес операцию.
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