Защитник «Манчестер Сити» Лапорт выбыл на полгода - Советский спорт
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13 сентября 2019 17:51ФутболГичунцев Артур

Защитник «Манчестер Сити» Лапорт выбыл на полгода

Он получил травму мениска.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления защитника Эмерика Ляпорта.

«Лапорт выбыл надолго. Думаю, он пропустит пять или шесть месяцев. Допускаю, что он вернется в январе или феврале, но это точно случится не раньше 2020 года», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, 25-летний француз получил травму колена в матче четвертого тура АПЛ против «Брайтона» (4:0), после чего перенес операцию.

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