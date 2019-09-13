Клопп признан тренером месяца в АПЛ (фото) - Советский спорт
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13 сентября 2019 18:15ФутболГичунцев Артур

Клопп признан тренером месяца в АПЛ (фото)

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп – лучший тренер чемпионата Англии по итогам августа. В прошлом месяце его команда одержала четыре победы в четырех матчах.

Отметим, что на приз также претендовали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас») и Брендан Роджерс («Лестер»).

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа занял 2-е место в АПЛ, уступив чемпионский титул «Сити».

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