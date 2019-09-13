Голкипер «Ливерпуля» Алисон пропустит еще семь игр Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер, уже пропустивший три матча английской премьер-лиги и встречу за Суперкубок УЕФА, вернется в строй не ранее следующего перерыва на матчи сборной.

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- Он восстанавливается, но мы не хотим оказать на никакого давления. Это была действительно серьезная травма икроножной мышцы, и теперь ему намного лучше, что хорошо для нас.

Мы не знаем точно, когда он полностью поправится. Цель всегда заключалась в том, чтобы он был готов играть после следующего международного перерыва, но мы не знаем точных сроков.

Не будем торопить события, и, надеюсь, все будет хорошо до конца сезона, - цитирует Goal.com главного «мерсисайдцев» Юргена Клоппа.

Таким образом, Алиссон пропустит четыре игры «Ливерпуля» в АПЛ - с «Ньюкаслом», «Челси», «Шеффилд Юнайтед» и «Лестером», а также два матча в Лиге чемпионов против «Наполи» и «Зальцбурга» и, возможно, встречу третьего раунда Кубка английской футбольной лиги с «Милтон Кинс Донс».

Напомним, что бразильский голкипер не доиграл до конца первый тайм встречи с «Норвичем», который состоялся 9 августа в рамках 1-го тура английской премьер-лиги. Вратарь почувствовал резкую боль в икроножной мышце, и на 39-й минуте матча его заменил Адриан.

Добавим, что Алиссон был признан УЕФА лучшим вратарем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов.