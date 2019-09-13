Томас Тухель: Я рассчитываю на Неймара Ранее сообщалось, что фанаты столичного клуба недовольны поведением игрока.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель готов включить в состав команды форварда Неймара на матч 4-го тура лиги 1 со «Страсбуром», несмотря на желание футболиста вернуться в «Барселону».

«Рассчитываю на Неймара. Очень рад, что трансферное окно закрылось. Теперь он может спокойно заняться работой. Что касается его состояния, то он готов к матчу», – приводит слова немецкого специалиста Le10sport.com.

По слухам, боссы «ПСЖ» встретились с болельщиками, чтобы смягчить ситуацию, однако, фанаты не хотят видеть футболиста в команде и пригрозили руководству бойкотом.