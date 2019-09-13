Маурицио Сарри: Сила «Ювентуса» заключается в организации, менталитете и предвкушении следующей игры Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, пропустивший два первых тура чемпионата Италии из-за воспаления легких, поблагодарил врачей, занимавшихся его лечением.

- Благодарю врачей, которые меня лечили. Они заставили меня понять, что я должен был сделать небольшой шаг назад. Но все это время я оставался спокоен, потому что у моего технического персонала все было в порядке. Сейчас я думаю только о матчах чемпионата Италии.

Я всегда говорил, что «Ювентус» - лучшая команда в командном смысле. За последние пару месяцев я понял, что сила «Юве» заключается в организации, голове, менталитете и предвкушении следующей игры.

В ближайших встречах нам нужно изменить то, как мы играем в отдельных моментах, стараться больше контролировать мяч и не дожидаться соперника на краю нашей штрафной площади.

Считаю, что Бентанкур (Родриго) может стать очень важным игроком «Ювентуса», а Игуаин на тренировках доказал, что волне заслуженно появляется на поле.

Теперь моя цель - полностью вписать в состав Ругани (Даниэле) и обеспечить, чтобы де Лигт (Маттейс) максимально быстро адаптировался к итальянскому футболу. Он еще скажет свое слово в ближайшие несколько месяцев, - цитирует Сарри Football Italia.

Напомним, что в матче 3-го тура серии А «Ювентус» 14 сентября на выезде встретится с «Фиорентиной».