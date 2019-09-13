«Зенит» - «Арсенал». Стартовые составы команд Стали известны составы «Зенита» и «Арсенала» на предстоящий матч 9-го тура российской премьер-лиги.

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«Зенит»: Лунев, Иванович, дос Сантос, Ракицкий, Смольников, Кузяев, Жирков, Барриос, Дриусси, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Осорио, Караваев, Маммана, Ерохин, Мак, Сутормин, Краневиттер, Шатов.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Берхамов, Ткачев, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

Добавим, что матч состоится сегодня, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.