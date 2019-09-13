«Зенит» после первого тайма выигрывает у «Арсенала» благодаря голу Дзюбы В пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит встреча 9-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Арсеналом».

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Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерской команды Артем Дзюба, для которого этот гол стал пятым за «Зенит» в текущем сезоне чемпионата России.

Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.