«Зенит» после первого тайма выигрывает у «Арсенала» благодаря голу Дзюбы

Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерской команды Артем Дзюба, для которого этот гол стал пятым за «Зенит» в текущем сезоне чемпионата России.
Добавим, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.
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