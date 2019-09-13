«Зенит» – «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче

Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерского клуба Артем Дзюба, головой замкнувший подачу защитника Дугласа дос Сантоса.
На 56-й минуте полузащитник тульской команды Кантемир Берхамов точным ударом со штрафного восстановил равновесие.
Отметим, что на 22-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова с 11-метровой отметки.
Добавим, что на данный момент идет второй тайм, счет в игре равный – 1:1.
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