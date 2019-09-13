«Зенит» – «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче В пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит встреча 9-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Арсеналом».

Новости СМИ2 Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерского клуба Артем Дзюба, головой замкнувший подачу защитника Дугласа дос Сантоса. На 56-й минуте полузащитник тульской команды Кантемир Берхамов точным ударом со штрафного восстановил равновесие. Отметим, что на 22-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова с 11-метровой отметки. Добавим, что на данный момент идет второй тайм, счет в игре равный – 1:1.