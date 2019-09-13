Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом» В пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит встреча 9-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Арсеналом».

Загрузка... Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерского клуба Артем Дзюба, головой замкнувший подачу защитника Дугласа дос Сантоса. На 56-й минуте полузащитник тульской команды Кантемир Берхамов точным ударом со штрафного восстановил равновесие. На 66-й минуте форвард «Зенита» Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вновь вывел питерскую команду вперед. Отметим, что на 22-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова. Добавим, что на данный момент идет второй тайм, счет в игре 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.