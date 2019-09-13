Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 сентября 2019 21:31Футбол

Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом»

В пятницу, 13 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» проходит встреча 9-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Арсеналом».

Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерского клуба Артем Дзюба, головой замкнувший подачу защитника Дугласа дос Сантоса. На 56-й минуте полузащитник тульской команды Кантемир Берхамов точным ударом со штрафного восстановил равновесие.

На 66-й минуте форвард «Зенита» Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вновь вывел питерскую команду вперед.

Отметим, что на 22-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм, счет в игре 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев
Фигурист ростом 216 см: такого вы еще не видели. Как прошли контрольные прокаты В субботу и воскресенье в «Лужниках» прошли контрольные прокаты сборной России. 08.09.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена
Российского финала не будет. Рублев проиграл в четвертом круге US Open Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). 03.09.2019 06:00 Теннис Мысин Николай
«Внутри наступило облегчение». Мактавиш – о первом успехе в КХЛ Главные тренеры «Локомотива» и ХК «Сочи» поделились мнением о прошедшей игре 10.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Новости
21:31 Футбол Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом»
21:20 Футбол «Зенит» – «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче
21:16 Бокс Альварес заработает за бой с Ковалевым порядка 30 миллионов долларов
21:10 Бокс Промоутер Ковалева: Бой с Альваресом станет событием мирового масштаба
21:06 Футбол Томас Цорн: Жиго не продается, он – один из лидеров «Спартака»
20:50 Бокс Официально объявлено о бое между Ковалевым и Альваресом
20:49 Футбол «Зенит» после первого тайма выигрывает у «Арсенала» благодаря голу Дзюбы
20:37 Бокс Уайлдер и Фьюри заключили контракт на второй и третий поединки
20:06 Футбол Антонио Конте: Мы должны помочь Санчесу восстановить доверие, которое он потерял в Англии
19:56 ММА Мария Махмутова: Есть небольшие различия в правилах союза ММА России и UFC
19:46 Футбол Александр Шпрыгин: Перспективу обжалования решения ФИФА в CAS обсужу с юристами
19:45 Футбол Тотти вступился за российского школьника: Учителям следует задуматься. Это несправедливо
19:32 Конькобежный спорт Фаткулина продает BMW, подаренный за серебро Олимпиады в Сочи (фото)
19:13 Футбол Александр Прудников – о переходе в «Витебск»: Есть возможность проявить себя
19:05 Бокс Ковалев и Альварес договорились о поединке 2 ноября в США
18:58 Футбол «Зенит» – «Арсенал». Стартовые составы команд
18:55 Футбол «Арсенал» потерял Ляказетта. Он играл с травмой и вернется не раньше октября
18:51 Футбол Маурицио Сарри: Сила «Ювентуса» заключается в организации, менталитете и предвкушении следующей игры
18:38 Футбол Томас Тухель: Я рассчитываю на Неймара
18:18 Футбол Шпрыгин отстранен ФИФА от любой деятельности, связанной с футболом, на два года
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика