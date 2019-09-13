«Зенит» переиграл «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова Футболисты «Зенита» переиграли «Арсенал» в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу питерской команды.

Счет в этой встрече на 6-й минуте открыл нападающий питерского клуба Артем Дзюба, головой замкнувший подачу защитника Дугласа дос Сантоса. На 56-й минуте полузащитник тульской команды Кантемир Берхамов точным ударом со штрафного восстановил равновесие. На 66-й минуте форвард «Зенита» Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вновь вывел питерскую команду вперед. На 89-й минуте полузащитник Олег Шатов установил окончательный счет в матче – 3:1.

Отметим, что на 22-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова.

После этой игры «Зенит» набрал 20 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на данный момент на седьмой строчке.

В следующем туре чемпионата «Зенит» дома сыграет против «Рубина», а «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом».

Чемпионат России

9-й тур

«Зенит» – «Арсенал» - 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дзюба (6), 1:1 – Берхамов (56), 2:1 – Дриусси (66, пен.), 3:1 – Шатов (89)

«Зенит»: Лунев, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Барриос, Кузяев (Шатов, 71), Иванович, Дзюба, Азмун (Ерохин, 75), Дриусси.

«Арсенал»: Левашов, Бауэр, Григалава, Беляев, Денисов, Берхамов (Комбаров, 64), Ткачев, Кангва, Костадинов, Альварес (Володько, 15), Луценко.

Предупреждения: Денисов (39), Бауэр (42), Луценко (67), Азмун (75).