«Лилль» на своем поле одержал победу над «Анже» Футболисты «Лилля» переиграли «Анже» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

В составе «Лилля» голами отметились Виктор Осимхен (39-я минута) и Луис Араужо (53). У «Анже» точным ударом отличился Стефан Баокан (87).

После этой победы «Лилль» набрал девять очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице лиги 1. «Анже», уступая «Лиллю» лишь по дополнительным показателям, расположился на пятом месте.

Добавим, что в следующем туре «Лилль» на выезде сыграет против «Ренна», а «Анже» на своем поле встретится с «Сент-Этьеном».