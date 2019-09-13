Сергей Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова

- Что касается первого тайма, то пару моментов мы организовали у своих ворот сами. В атаке выглядели получше, забили. Смогли бы еще - было бы полегче, так как соперник оборонялся большими силами. Но естественно, когда преимущество хрупкое, всегда появляется нервозность.
Так что хорошо, что смогли, пропустив, забить снова, реализовали свои моменты. В целом - это заслуженная победа. Сейчас кто-то выглядит лучше, кто-то хуже, так что мы смотрим, кто, где и сколько может играть, разбираемся с состоянием игроков, - приводит слова Семака пресс-служба команды.
Добавим, что после этой игры «Зенит» набрал 20 очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Зенит» на своем поле сыграет против «Рубина».
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