Игорь Черевченко: Голы в матче с «Зенитом» привезли сами себе Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды в гостевом матче 9-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

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- Изначально было ясно, что «Зенит» будет играть первым номером. Мы перестроили схему, так как 5 основных игроков сегодня отсутствовали. Обкатывали ее три дня. Понятно, что этого мало. Моментами было неплохо, моментами - плохо. Голы привезли сами себе. Допустили грубые ошибки. Это футбол. Бывает. Будем исправляться, - приводит слова Черевченко пресс-служба «Зенита».

Добавим, что «Арсенал», имея в активе 13 очков, расположился на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Арсенал» на своем поле встретится с «Уралом».