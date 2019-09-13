Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти

− Называйте меня «Артем Великодушный» (смеется). Вообще это правильно, я надеюсь мне это как-то воздастся потом. Это командная работа. Я забил сам, уступил пенальти Сердару. Мы должны бить вдвоем.
Второй пенальти Себа попросил пробить, потому что у него не было ни одного гола в чемпионате. Он потрясающе работает на команду, так что с моей стороны было бы сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он вообще любимчик, пользуется этим, - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».
Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий «Зенита» Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед – 2:1.
Отметим, Дзюба в этой встрече отметился голом, на 6-й минуте замкнув головой подачу защитника Дугласа дос Сантоса со штрафного и открыв счет в этом матче.
После этой игры «Зенит» набрал 20 очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Зенит» на своем поле сыграет против «Рубина».
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Александр Шлеменко: Порье допустил ошибку – много сил потратил на удушение Хабиба Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 00:45 ММА Волохов Юрий «Это была акция протеста, как в России». Иранская болельщица умерла после акта самосожжения Ей было всего 29 лет и она любила футбол. 13.09.2019 13:30 Футбол Анисимов Вадим Хабиб Нурмагомедов: План на бой – валить и бить Нурмагомедов расстроен журналистами. 07.09.2019 15:15 ММА Лео Елена Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил Лю ответила Валиевой четверным лутцем. Американка тоже выиграла этап Гран-при В США на 2-м турнире юниорской серии Гран-при Алиса Лю первой в истории женского катания сделала в одной программе и тройной аксель, и прыжок в четыре оборота. 01.09.2019 13:40 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий У «Магнитки» проблемы: проиграли «Ак Барсу», Мозякин не забил с метра «Советский спорт» рассказывает о суперматче в Казани. 13.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев