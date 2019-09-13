Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, почему сам не стал пробивать пенальти в матче 9-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

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− Называйте меня «Артем Великодушный» (смеется). Вообще это правильно, я надеюсь мне это как-то воздастся потом. Это командная работа. Я забил сам, уступил пенальти Сердару. Мы должны бить вдвоем.

Второй пенальти Себа попросил пробить, потому что у него не было ни одного гола в чемпионате. Он потрясающе работает на команду, так что с моей стороны было бы сверхэгоизмом не дать ему пробить. Он вообще любимчик, пользуется этим, - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».

Напомним, что на 22-й минуте игры нападающий «Зенита» Сердар Азмун с 11-метровой отметки не сумел переиграть голкипера «Арсенала» Михаила Левашова, а на 66-й форвард питерского клуба Себастьян Дриусси точным ударом с пенальти вывел свою команду вперед – 2:1.

Отметим, Дзюба в этой встрече отметился голом, на 6-й минуте замкнув головой подачу защитника Дугласа дос Сантоса со штрафного и открыв счет в этом матче.

После этой игры «Зенит» набрал 20 очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Зенит» на своем поле сыграет против «Рубина».