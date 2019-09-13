Артем Дзюба: Рад, что удалось победить в столь непростом матче с «Арсеналом»

− В целом, очень рад, что удалось победить в столь непростом матче. «Арсенал» — команда очень боевитая, с характером. Когда они перешли на игру в пять защитников, нам пришлось сложно, нужно было перестраиваться. Самое главное — это победа, три очка, - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Зенита».
После этой игры «Зенит» набрал 20 очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Зенит» на своем поле сыграет против «Рубина».
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