«Лион» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном» Футболисты «Лиона» сыграли вничью с «Амьеном» в выездном матче 5-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла на стадионе «Ла Ликорн» и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев поля голами отметились Кристоф Жалле (7-я минута) и Матье Бодмер (90+2). У гостей дублем отличился Мусса Дембеле (9, 34).

После этой игры «Лион» набрал десять очков и возглавил турнирную таблицу лиги 1. «Амьен» с тремя очками занимает 18-е место.

В следующем туре чемпионата «Лион» 22 сентября дома сыграет против «ПСЖ», а «Амьен» на выезде встретится с «Метцом».

Добавим, что в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Лион» 17 сентября на своем поле сыграет против «Зенита».