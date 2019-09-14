Себастьян Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал победу команды в матче 9-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1).

- Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться. Но самое важное - мы одержали победу, потому что нам необходимо было продолжить начатое в Москве. К счастью, удалось.

Волновался ли перед пенальти? Нет, абсолютно! Был уверен в своих силах, сам вызвался пробить и попросил об этом Артема. Он разрешил - и я счастлив, что забил важный для команды мяч. Я хотел бить и первый пенальти, но его отдали Азмуну, - приводит слова Дриусси пресс-служба команды.

После этой игры «Зенит» набрал 20 очков вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре чемпионата «Зенит» на своем поле сыграет против «Рубина».