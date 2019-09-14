«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 сентября 2019 00:59Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа

«Манчестер Юнайтед» договорился о новом четырехлетнем контракте с вратарем Дэвидом де Хеа, сообщает Daily Record.

По информации издания, клуб согласился с условием голкипера о заключении сделки с зарплатой на уровне полузащитника Поля Погба. Согласно новому соглашению де Хеа будет получать за сезон 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» намерено уговорить 28-летнего испанца присоединиться к команде следующим летом.

Напомним, что действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За это время испанец провел 366 матчей за английскую команду, пропустив 377 мячей.

Будет ли в матче «Спартак» – «Урал» много голов? Интриги 9-го тура РПЛ «Советский спорт» выделил главные интриги 9-го тура РПЛ. 13.09.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Еще по теме:
Себастьян Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться Артем Дзюба: Рад, что удалось победить в столь непростом матче с «Арсеналом» Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед Олег Васильев: Трусова и Щербакова – это космос, на чемпионате России вакантным будет третье место
Трусова и Туктамышева затмили Загитову с Медведевой (видео) В «Лужниках» произвольными программами завершились предсезонные контрольные прокаты сильнейших фигуристов России. 08.09.2019 23:15 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
«Динамо» разгромили в Ярославле. Похоже, «Локомотив» пришел в себя Мактавиш переиграл Крикунова. 12.09.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван
Когда на кону миллионы долларов… В четверг открылись тренировочные лагеря команд НХЛ, однако полтора десятка топ-игроков в возрасте от 21 до 23 лет, в том числе 22-летний Иван Проворов, все еще не подписаны. 13.09.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Порье оказался лучше Конора, но Хабиб его «задушил» «Советский спорт» о победе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в главном событии турнира UFC 242, который прошел в Абу-Даби. 08.09.2019 00:30 ММА Усачев Владислав
«Динамо» проиграло по делу». Что говорили Крикунов и Мактавиш Главные тренеры «Локомотива» и «Динамо» подвели итоги игры. 12.09.2019 22:30 Хоккей Костяев Иван
Новости
01:10 Хоккей Игорь Никитин: В третьем периоде ребята почувствовали счет и сделали все для победы
00:59 Футбол «Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа
00:45 Футбол Себастьян Дриусси: Рад, что я снова в строю и смог сегодня отличиться
00:24 Хоккей Лаури Марьямяки: Плохим сигналом для «Йокерита» стали последние секунды второго периода
00:13 Хоккей Дэвид Немировски: Верили, что шанс есть, если уберем свои ошибки
23:56 Хоккей Данис Зарипов: Хорошо, что еще забили «Металлургу» и довели матч до победы
23:40 Футбол «Лион» в компенсированное время матча упустил победу над «Амьеном»
23:36 Волейбол Сборная России одержала победу над Белоруссией в матче чемпионата Европы
23:22 Футбол Артем Дзюба: Рад, что удалось победить в столь непростом матче с «Арсеналом»
23:18 Футбол Артем Дзюба: Было бы сверхэгоизмом не дать Дриусси пробить пенальти
23:07 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Положа руку на сердце, вторые периоды – проблема для «Ак Барса»
22:56 Футбол Игорь Черевченко: Голы в матче с «Зенитом» привезли сами себе
22:47 Футбол Сергей Семак: Хорошо, что смогли, пропустив, забить снова
22:34 Футбол «Лилль» на своем поле одержал победу над «Анже»
22:28 Футбол Полиция эвакуировала болельщиков с домашнего стадиона «Дерби Каунти» (видео)
22:00 Хоккей «Торпедо» одержало волевую победу над «Йокеритом»
21:52 Футбол «Зенит» переиграл «Арсенал» благодаря голам Дзюбы, Дриусси и Шатова
21:48 Хоккей ЦСКА на выезде обыграл СКА, забросив три безответные шайбы
21:44 Хоккей «Металлург» проиграл «Ак Барсу», потерпев четвертое поражение в чемпионате подряд
21:31 Футбол Дриусси точным ударом с пенальти вывел «Зенит» вперед в матче с «Арсеналом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика