«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с голкипером де Хеа «Манчестер Юнайтед» договорился о новом четырехлетнем контракте с вратарем Дэвидом де Хеа, сообщает Daily Record.

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По информации издания, клуб согласился с условием голкипера о заключении сделки с зарплатой на уровне полузащитника Поля Погба. Согласно новому соглашению де Хеа будет получать за сезон 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» намерено уговорить 28-летнего испанца присоединиться к команде следующим летом.

Напомним, что действующий контракт голкипера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Добавим, что де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. За это время испанец провел 366 матчей за английскую команду, пропустив 377 мячей.