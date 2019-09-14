Зинедин Зидан: Не считаю Бэйла козлом отпущения Валлиец остался в «Реале».

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником Гаретом Бэйлом, который мог покинуть клуб минувшим летом из-за разногласий с французом.

«Не считаю его козлом отпущения, – приводит Goal.com слова Зидана. – Думаю, мы все виноваты, если что-то идет не так. Все зависит от нас, от всех нас, мы все в одной лодке. Мы хотим изменить ситуацию, если она складывается неправильным образом. Мы думаем, как команда.

Я всегда говорил, что у него потрясающий уровень. Он великолепный игрок. Все знаю ситуацию, которая сложилась летом. На данный момент он в команде, так что я доволен, он доволен, все довольны, в том числе болельщики. Теперь нужно двигаться вперед».

Отметим, что в первых трех турах примеры на счету 30-летнего валлийца два гола и одна результативная передача. Ближайший матч четвертого тура с «Леванте» он пропустит из-за дисквалификации.