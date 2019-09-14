Бранислав Иванович: Лучший матч за «Зенит»? Когда я забил первый гол на новом стадионе «Зенит» победил «Арсенал» в 100-м матче серба за клуб.

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в матче девятого тура премьер-лиги на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, который стал для игрока 100-м за клуб.

– Была очень тяжелая игра, – сказал 35-летний серб в интервью клубной пресс-службе. – Конечно, счастлив и доволен, что это сотая игра за «Зенит». Это хорошее достижение. Но важнее, что мы победили. Очень важные три очка.

– Можно ли выделить один матч из 100, который вы никогда не забудете?

– Очень тяжело вспомнить все матчи и моменты. Давайте скажем, что это тот матч, когда я забил первый гол на этом великолепном стадионе. Это важное для меня событие. Надеюсь, что будет еще много моментов, которые буду вспоминать в будущем.

Напомним, голы у «Зенита» в ворота «Арсенала» забили Артем Дзюба, Себастьян Дриусси и Олег Шатов.

В своем следующем матче 17 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.