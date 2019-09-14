Артем Дзюба: Гол посвящаю родителям, у них годовщина – 33 года вместе Форвард «Зенита» забил «Арсеналу».

Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Газпром Арене» объяснил, почему скромно отпраздновал свой забитый гол.

– Потому что я очень уважаю Тулу, – сказал 31-летний нападающий в интервью клубной пресс-службе. – Я этого не скрываю, поэтому и не праздновал своим фирменным жестом. Рад, что забил. Старался, работал на команду, но сильно праздновать не хотел.

– С возвращением Себастьяна Дриусси стало ли приятнее атаковать?

– В разы и мне стало легче играть. Я люблю с ним взаимодействовать, меняться позициями, поэтому, когда Себа здесь, я получаю удовольствие.

Еще хотел бы сказать, гол посвящаю своим родителям. У них годовщина – 33 года вместе. Они меня попросили забить гол. Сказал – постараюсь, поэтому обещание сынок сдержал. С 33 годами вас, люблю вас и целую.

Напомним, Дзюба открыл счет в матче на пятой минуте. Теперь у него пять мячей в нынешнем чемпионате.