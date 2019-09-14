Артем Дзюба – о Прохоре: Не сторонник экстравагантных причесок, но ситуация бредовая Мальчика из Сосновоборска выгоняют из школы за прическу в стиле Ибрагимовича.

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба после матча девятого тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге высказался о ситуации с мальчиком Прохором, у которого возникли проблемы в школе из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича.

«Многие мне писали, спрашивали об этой ситуации, – сказал 31-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Я сам не сторонник экстравагантных причесок. Сам люблю подшутить и негодую. Но шутки шутками, а гнобить и выгонять – это неприемлемо. У нас свободная страна: кто как хочет, так и носит прически. Очень странно, когда взрослые люди начинают вмешиваться. Я понимаю, одноклассники бы подкалывали. Но в целом это ситуация бредовая».

Напомним, из-за собранного хвостика на затылке у Прохора родителей мальчика вызвали к директору школы Сосновоборска (Красноярский край) и предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.