Далер Кузяев: Должны были забивать в первом тайме, тогда стало бы проще

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в девятом туре премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и высказался о предстоящем старте в Лиге чемпионов.
– Во втором тайме мы немного сбавили темп, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Надо было так же продолжать прессинговать. Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще.
– Впереди Лига чемпионов. Какая задача стоит перед командой?
– Задача, думаю, одна – выйти в 1/8 финала. Группа, я считаю, у нас хорошая, равная, все соперники достойные. Будет непросто. Особенно в первой игре на выезде.
Напомним, Кузяев вышел в стартовом составе впервые после травмы, которую получил 21 марта в матче за сборную России с Бельгией в квалификации Евро-2020.
17 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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