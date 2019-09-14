Далер Кузяев: Должны были забивать в первом тайме, тогда стало бы проще - Советский спорт
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14 сентября 2019 10:06ФутболЛипкин Антон

Далер Кузяев: Должны были забивать в первом тайме, тогда стало бы проще

«Зенит» победил «Арсенал» перед стартом в Лиге чемпионов.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в девятом туре премьер-лиги на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и высказался о предстоящем старте в Лиге чемпионов.

– Во втором тайме мы немного сбавили темп, – приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Надо было так же продолжать прессинговать. Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще.

– Впереди Лига чемпионов. Какая задача стоит перед командой?
– Задача, думаю, одна – выйти в 1/8 финала. Группа, я считаю, у нас хорошая, равная, все соперники достойные. Будет непросто. Особенно в первой игре на выезде.

Напомним, Кузяев вышел в стартовом составе впервые после травмы, которую получил 21 марта в матче за сборную России с Бельгией в квалификации Евро-2020.

17 сентября «Зенит» сыграет в гостях с «Лионом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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